С подмосковной электрички сняли обгоревшего подростка, юноша не выжил

В Московской области катание на крыше подмосковной электрички закончилось для 18-летнего юноши трагедией. Он обгорел после удара током и не выжил. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 10 сентября на станции «Чапаевка» на Смоленском направлении Московской железной дороги. Молодой человек, раньше увлекавшийся зацепингом, забрался на крышу состава и случайно дотронулся рукой до реостата. Через несколько станций пассажиры с платформы заметили свисающие с электрички ноги и обратились к машинисту. Тот вызвал полицию и скорую. Прибывшие медики заявили, что спасти юношу уже не удастся.

Как рассказали знакомые молодого человека, он с 14 лет занимался экстремальными видами активности: лазил по крышам высоток, катался на крышах электричек. Юноша учился в колледже на столяра. Минувшим летом он получил сильный ожог, ухватившись за электроприемник на крыше поезда, но это не заставило его пересмотреть свое поведение.

Ранее в Калужской области зацепер получил удар током на крыше поезда.