На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

С подмосковной электрички сняли обгоревшего подростка, юноша не выжил

mk.ru: 18-летнего обгоревшего зацепера сняли с подмосковной электрички
true
true
true
close
Elena Mayorova/Global Look Press

В Московской области катание на крыше подмосковной электрички закончилось для 18-летнего юноши трагедией. Он обгорел после удара током и не выжил. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 10 сентября на станции «Чапаевка» на Смоленском направлении Московской железной дороги. Молодой человек, раньше увлекавшийся зацепингом, забрался на крышу состава и случайно дотронулся рукой до реостата. Через несколько станций пассажиры с платформы заметили свисающие с электрички ноги и обратились к машинисту. Тот вызвал полицию и скорую. Прибывшие медики заявили, что спасти юношу уже не удастся.

Как рассказали знакомые молодого человека, он с 14 лет занимался экстремальными видами активности: лазил по крышам высоток, катался на крышах электричек. Юноша учился в колледже на столяра. Минувшим летом он получил сильный ожог, ухватившись за электроприемник на крыше поезда, но это не заставило его пересмотреть свое поведение.

Ранее в Калужской области зацепер получил удар током на крыше поезда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами