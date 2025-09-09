В Калужской области подростка ударило током на крыше электрички

В Калужской области на станции Шемякино подростка нашли на крыше электрички, спасти его не удалось. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел утром 11 сентября на железнодорожной станции Шемякино в Малоярославецком районе. Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили подростка на крыше электропоезда сообщением «Калуга-Кресты». Спасти несовершеннолетнего не удалось.

По предварительной информации, подросток-зацепер получил удар током, забравшись на крышу электропоезда. Личность подростка устанавливается. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Следователи опрашивают возможных свидетелей инцидента и изучают записи с камер видеонаблюдения на станции и прилегающей территории для установления всех обстоятельств случившегося.

До этого в Москве зацепер получил удар током. Школьник приехал в гости к бабушке в Царицыно. Подростки решили прокатиться на крыше электрички, забрались на крышу поезда на станции Царицыно, и когда электричка тронулась, 13-летний мальчик пошел по крыше. В какой-то момент он потерял равновесие и схватился за пантограф, его ударило током, пострадавший потерял сознание. Друзья помогли ему спуститься с вагона на следующей станции, однако он не стал вызывать скорую, осознавая, что его могут наказать за опасную выходку, поэтому решил не рассказывать о случившемся никому из взрослых.

Ранее в Чите подростка ударило током на стройке.