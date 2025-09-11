На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина устроила прогулку по карнизу в Петербурге и заставила спасателей себя догонять

78.ru: в Петербурге спасатели гонялись за женщиной, гулявшей по карнизу
true
true
true
close
Katvic/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге женщина устроила прогулку по карнизу дома и заставила спасателей за собой гоняться. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на пересечении Звенигородской улицы и улицы Марата. Женщина босиком перемещалась по карнизу многоэтажного дома. Прибывшие спасатели растянули лестницу и поднялись на балкон второго этажа, однако при попытке оказать помощь она оказала сопротивление — затащила спасателя на балкон, сняла с него каску и вытолкнула в дверь.

По словам очевидцев, женщина вела себя неадекватно. В результате сотрудникам экстренных служб все же удалось спустить ее на землю.

До этого в Екатеринбурге полуголый мужчина вышел на карниз балкона и сорвался вниз. Предположительно, в момент случившегося пострадавший находился в состоянии опьянения.

Ранее в Пермском крае пожарный спас пенсионера, застрявшего на карнизе балкона.

