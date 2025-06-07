На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пермском крае пожарный спас дедушку, застрявшего на карнизе балконе

МЧС показало видео спасения дедушки от падения с четвертого этажа в Чайковском
close
МЧС России

В городе Чайковский Пермского края спасатели МЧС помогли пожилому мужчине, который оказался на карнизе четвертого этажа жилого дома. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства и опубликовали видео.

Инцидент произошел вечером в пятницу. Местные жители заметили пожилого мужчину на опасной высоте и вызвали экстренные службы. На место прибыли пожарные, которые с помощью автолестницы добрались до балкона.

По информации ведомства, один из спасателей — Марсиль Гумиров — аккуратно подхватил пожилого человека и помог вернуть его в квартиру. Представители МЧС уточнили, что операция прошла быстро и без происшествий.

До этого в Новосибирской области нашли 72-летнего Юрия Островского, который потерялся в лесу и шесть дней выживал там без еды и теплой одежды. Найти мужчину помогла его собака, которая не отходила от хозяина. Сам мужчина уже не мог двигаться, а его любимица лаем звала на помощь.

Ранее в Курской области спасли пенсионера с пульсом 30 ударов в минуту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами