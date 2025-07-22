Врач оценил последствия исчезновения «Мирамистина» из российских аптек

В России существует масса аналогов популярному антисептику «Мирамистин», поэтому его исчезновение из аптек не грозит понижением качества лечения, убежден кандидат медицинских наук, врач функциональной диагностики, кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин. Популярность этого препарата он в беседе с 360.ru объяснил хорошим маркетингом.

Так специалист прокомментировал сообщение о том, что в России решением суда заблокирована деятельность фармацевтической компании, производящей популярные антисептики «Мирамистин» и «Окомистин». По словам Кондрахина, россияне активно покупали антисептик из-за того, что он хорошо рекламировался – так, на первых порах его позиционировали как мыло в космосе, после чего он попал в гражданскую среду и «завоевал умы» пациентов и врачей.

«Мы как-то без него раньше справлялись, у нас достаточно большое количество средств, которые позволяют также проводить дезинфицирующие процедуры», — подчеркнул терапевт, добавив, что исчезновение «Мирамистина» — это не страшная история.

Среди аналогов препарату есть такие, как «Лизобакт», «Лизоцим», «Тантум-Верде» и другие лекарства, действие которых направлено на уничтожение бактерий, вирусов и грибков, причем продаются они как в виде таблеток, так и в виде спреев, заключил врач.

Напомним, блокировка деятельности производителя «Мирамистина» и «Окомистина» затронула работу 164 медицинских представителей ООО «Инфамед» по всей стране. По утверждению адвоката собственников, судебный спор связан с мошеннической сделкой по передаче 50% долей компании по номинальной цене, существенно ниже рыночной. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист высказался о производстве «Мирамистина» на фоне судебного спора.