Всему виной — мнимая сделка: суд заблокировал производителя «Мирамистина»

В России решением суда заблокирована деятельность фармацевтической компании, производящей популярные антисептики «Мирамистин» и «Окомистин». Меры затронули работу 164 медицинских представителей ООО «Инфамед» по всей стране. По утверждению адвоката собственников, судебный спор связан с мошеннической сделкой по передаче 50% долей компании по номинальной цене, существенно ниже рыночной.

Деятельность компании — производителя антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин» была полностью заблокирована на территории России по решению суда. Об этом со ссылкой на адвоката собственников «Инфамед» Рубена Маркарьяна сообщает ТАСС.

«Речь идет о блокировке работы 164 медицинских представителей компании ООО «Инфамед» из-за ограничительных мер, наложенных судом, на всей территории России», — сказал адвокат.

По его словам, производимые компанией препараты «Мирамистин» и «Окомистин» участвуют в импортозамещении, в том числе по контрактам с Минобороны России.

Рубен Маркарьян пояснил, что судебный спор связан с действиями Павла Хейфица и его жены Оксаны Хейфиц, которые владельцы компании считают мошенническими. Супруги, «предложив агентские услуги и помощь в продаже «Инфамеда», убедили ее владельца заключить мнимую сделку по передаче в свою пользу 50% долей компании по номинальной цене (7,5 млн рублей) против реальной — более 1 млрд рублей».

Владельцы «Мирамистина» и «Окомистина» подали заявление о мошенничестве в Главное управление экономической безопасности и противодействию коррупции, дело ведет ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД РФ по Москве.

Что происходит в суде

Как отмечают «Ведомости. Урал», в марте 2025 года суд вынес решение, запрещающее генеральному директору «Инфамеда», владеющему более 99% долей компании, распоряжаться правами собственности на препараты «Мирамистин» (раствор, мазь, вагинальные свечи) и «Окомистин» (ушные, глазные и назальные капли). Основанием для запрета стали корпоративные споры между бывшими учредителями и вопросы, связанные со сделками.

«Компания «Инфамед» активно пытается оспорить решение суда, подавая апелляционные жалобы. Однако, по последним данным, очередная жалоба была отклонена. Разбирательства продолжаются, и пока неясно, как долго это продлится» , — говорится в публикации.

Со ссылкой на экспертов фармацевтического рынка издание отмечает, что ситуация может привести к временному дефициту вышеуказанных препаратов, которые широко используются в медицинской практике. А в случае затяжного конфликта потребители могут столкнуться с ростом цен на их аналоги.

К настоящему времени, по данным «Газеты.Ru», дефицита «Мирамистина» и «Окомистина» в аптеках не наблюдается.

«Дочка» компании сменила собственника

У «дочки» компании «Инфамед» — «Инфамед К» (Калининград) в июне 2025 года сменился собственник. По информации портала vademec.ru, им стал Василий Кульков.

Издание сообщает, что изначально владельцем компании был Юрий Карафелов, однако в ноябре 2011 года «Инфамед К» перешел к головной организации – ООО «Инфамед» из Подмосковья. Через три года владельцем «Инфамед К» стал основатель компании и бывший депутат Калининградской областной думы Андрей Горохов. В 2021 году бенефициаром «Инфамед К» стал его сын – Антон Горохов. Он и владел компанией до июня 2025 года.

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Что такое «Мирамистин»

На сайте компании «Инфамед» указано, что она является эксклюзивным производителем препаратов «Мирамистин» и «Окомистин», осуществляя полный цикл производства: от синтеза активной фармацевтической субстанции до выпуска готового продукта.

По информации ТАСС, «Мирамистин» как лекарственный препарат разрабатывался в 1970-х годах в СССР по всесоюзной программе «Космические биотехнологии». Целью исследований было создание эффективного антисептика для борьбы с микроорганизмами, патогенными грибками и вирусами на орбитальных станциях. Работы проводились в научных центрах Москвы, Киева и Симферополя.

После распада СССР полученные наработки остались невостребованными, но в 1991 году «Мирамистин» был зарегистрирован в качестве средства индивидуальной профилактики венерических заболеваний. В дальнейшем сфера применения препарата существенно расширилась: его стали использовать в хирургии, травматологии, урологии, стоматологии, гинекологии и ЛОР-практике, на что были получены необходимые разрешения.