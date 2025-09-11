Россиянам назвали самые интересные православные храмы для религиозного туризма

Православные храмы, которые стоит увидеть каждому, есть не только в Москве и на Золотом кольце, но и на Селигере и Дальнем Востоке, в Вологодской области и других регионах России, — о самых интересных местах «Газете.Ru» рассказал руководитель комитета по религиозному туризму Российского союза туриндустрии Юрий Минулин.

«Конечно, [в первую очередь] Москва – туристы приезжают сюда и обязательно хотят посетить храмы и святые места. Почему говорю про Москву? Потому что сюда тоже приезжают. Первым делом посещают Матрону Московскую. Еще церковь в Кадашах, она удивительная. Или храм Климента папы Римского — удивительность его в том, что он похож на питерский. Абсолютно питерский, все восторгаются его удивительной красотой как внутри, так и снаружи», — сказал он.

В РСТ добавили, что россиянам стоит обратить внимание на вологодские и тверские храмы.

«Если говорить о красоте, Ферапонтов монастырь [в Вологодской области]. Полностью расписанный иконописцем Дионисием. Это больше, чем мировое значение — это эталон нашей иконографической росписи. Туда едут все, кто учится в художественных вузах, кто занимается историей, потому что такой поэзии, краски, подхода еще поискать. [Стоит посетить] город Торопец в Тверской области, где родился и вырос патриарх Тихон — места, которые связаны с его становлением. В этом году столетие со дня его кончины. Обязательно будем обращать внимание на Селигер — Нилову пустынь, которая располагается в огромной акватории красивейшего озера», — сказал он.

Минулин обратил внимание путешественников на Соловки и Валаам. Там можно изучить историю репрессий и становления России.

«Соловки и Валаам — удивительное место, сочетающее в себе красоту природы, магические вещи, иногда непонятные, как лабиринты на Соловках. С другой стороны – [изучить] историю ГУЛАГа и становления государства. Я бы отметил (если из ЦФО отъезжать) город Тобольск. Это ворота в Сибирь, удивительное место и, конечно, связано с такими именами, как императорская семья Романовых, Федор Достоевский, декабристы. Если говорить о близком – это и Верхотурье, и Екатеринбург, и Ганина Яма — история нашего отечества. Когда мы бываем на Алтае, рассказываем об истории алтайской духовной миссии, все сочетается и с природой, и с историей народа, и с историей культуры», — сказал он.

В РСТ также рассказали, какие храмы можно посетить на Дальнем Востоке.

«Всегда посещают уссурийские монастыри и обязательно храмы и монастыри Владивостока. Конечно, город молодой, у него нет такого обаяния или напряжения, интереса, как к Золотому кольцу. [Необходимо] подготовиться к любому путешествию, как правило, мы надеемся, что нам кто-то расскажет, что не всегда получается. Или просто приходим и смотрим сами, не обращая внимания главное, которое есть в этом храме. Для того чтобы увидеть, нужно знать о нем», — сказал он.

А Архыз лучше исследовать при помощи экскурсовода, считают в РСТ.

«Без путеводителя, экскурсовода на месте очень сложно. В Архызе есть четыре вещи, которые нельзя пропустить — если не увидишь, ты зря туда съездил. Архыз — это не горнолыжный курорт. Рядом с ним находится маленькое поселение Буково, рядом с ним находится Шелковый путь — три древнейших храма в нашей стране. Все это невозможно не увидеть. Если ты приехал на Архыз, то как ты не поднимешься к водопаду — это творение божье. Можно никуда не ходить, просто ползать там и восторгаться. Ты никогда не увидишь красоту природы, если с тобой не пойдет человек-ботаник, учитель ботаники», — сказал он.

Ранее в Париже нашли считавшуюся утраченной картину Рубенса «Христос на кресте».