В Париже нашли считавшуюся утраченной картину Рубенса «Христос на кресте»

Osenat: в Париже обнаружили утраченную картину Рубенса «Христос на кресте»
Оценщик Жан-Пьер Осена обнаружил в Париже считавшуюся утраченной работу фламандского художника, одного из основоположников и главных представителей искусства барокко, Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте». Об этом сообщил аукционный дом Osenat в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Картина Рубенса, никогда не встречавшаяся на рынке, главное открытие для истории искусства, шедевр, забытый на века», — говорится в публикации.

Отмечается, что картина станет шедевром важной продажи древних картин 30 ноября.

Картина Рубенса «Христос на кресте», также называемая «Удар копьем», была написана в 1620 году. На полотне изображается евангельский сюжет последних мгновений жизни Спасителя. Считается, что изначально картина предназначалась для монастыря ордена реколлектов в бельгийском Антверпене.

В этом монастыре изначально хранились несколько работ Рубенса, среди которых были картины «Христос на кресте», триптих «Неверие святого Фомы», а также работа Антониса ван Дейка «Снятие с креста». Кроме того, здесь же до 1875 года располагался Королевский музей изящных искусств, пока городской совет не решил перевести его в новое специально построенное здание.

До этого информационная служба Московской епархии сообщила, что старинную икону Благовещения Пресвятой Богородицы обрели в столичном храме XVIII века Воскресения Словущего в Барашах. Сотрудники обнаружили ее в подпольном пространстве алтаря верхнего храма под слоем строительного мусора и пыли.

Ранее уличный художник Бэнкси показал миру новое граффити о протестах и судах.

