Москвичей в День города угостят блюдами по старинным столичным рецептам

В Москве в День города пройдет гастрофестиваль
На Манежной площади ко Дню города организуют гастрофестиваль, гостям предложат попробовать уху по старинному рецепту, утку с яблоками, гречневую кашу с олениной и грибами, а также присоединиться к кулинарным мастер-классам и последить за соревнованием поваров. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Отмечается, что в гастрофестивале примут участие известные шеф-повара, она представят лучшие кулинарные традиции столицы в специальном осеннем меню из сезонных продуктов.

В частности, гости мероприятия смогут попробовать московскую солянку в казане, суп калью, калач с семгой осеннего вылова, царскую уху из стерляди по-гиляровски или мурманского лосося, расстегай с белой рыбой, жареные пельмени, пирожки с луком и яйцом и многое другое. На десерт — тыквенную тарталетку с кедровыми орешками и запеченные яблоки с корицей, а в качестве напитка — яблочный сбитень с медом и специями.

На сцене Манежной площади пройдут кулинарные битвы. Готовить блюда из продуктов российских производителей с осенними овощами на глазах у зрителей будут не только именитые профессионалы, но и студенты кулинарных колледжей. Организаторы анонсировали сочетание традиций и авангарда: в частности, 13 сентября в 15:00 состоится поединок карбонары и макарон по-флотски, где главный ингредиент заменит кабачок.

Гостей также ждет развлекательная программа для всей семьи. Организаторы подготовили выступления детских театров, джаз-бендов и кавер-групп.

