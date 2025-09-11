В центре «Россия» представили проекты для развития потенциала молодежи

Невозможно добиться успеха без талантливых и надежных специалистов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время открытия серии тематических программ «Платформа будущего: 100 проектов России» в национальном центре «Россия».

Он отметил, что национальные цели ориентированы на реализацию потенциала каждого россиянина.

«Задача правительства по поручению президента России Владимира Путина состоит в том, чтобы создать такие условия, при которых вам хотелось бы учиться, заниматься, творить и развиваться в тех сферах, которые вам интересны», — сказал Чернышенко, обращаясь к молодежи.

Также он добавил, что социальная инфраструктура позволяет талантливым людям развиваться.

«За последние пять лет в России было построено более 1700 школ, отремонтировано свыше 5000 школ, открыто свыше 100 детских садов», — сказал он.

Кроме того, министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о проекте «Билет в будущее».

«На едином портале профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» с 2021 года зарегистрировано более 6 миллионов школьников. Обучающиеся прошли свыше 13 млн профориентационных диагностик», — сказал Кравцов.

Заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский заявил, что настоящее и будущее нельзя строить без науки, а руководитель федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров представил проекты в сфере молодежной политики и патриотического воспитания, среди которых «Молодежь и дети», «Россия в мире» и другие.