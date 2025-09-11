На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В центре «Россия» представили проекты для развития потенциала молодежи

Чернышенко: невозможно добиться успеха без талантливых специалистов
true
true
true
close
Российское общество «Знание»

Невозможно добиться успеха без талантливых и надежных специалистов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время открытия серии тематических программ «Платформа будущего: 100 проектов России» в национальном центре «Россия».

Он отметил, что национальные цели ориентированы на реализацию потенциала каждого россиянина.

«Задача правительства по поручению президента России Владимира Путина состоит в том, чтобы создать такие условия, при которых вам хотелось бы учиться, заниматься, творить и развиваться в тех сферах, которые вам интересны», — сказал Чернышенко, обращаясь к молодежи.

Также он добавил, что социальная инфраструктура позволяет талантливым людям развиваться.

«За последние пять лет в России было построено более 1700 школ, отремонтировано свыше 5000 школ, открыто свыше 100 детских садов», — сказал он.

Кроме того, министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о проекте «Билет в будущее».

«На едином портале профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» с 2021 года зарегистрировано более 6 миллионов школьников. Обучающиеся прошли свыше 13 млн профориентационных диагностик», — сказал Кравцов.

Заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский заявил, что настоящее и будущее нельзя строить без науки, а руководитель федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров представил проекты в сфере молодежной политики и патриотического воспитания, среди которых «Молодежь и дети», «Россия в мире» и другие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами