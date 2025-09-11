Пьяный пилот сорвал три рейса на 630 пассажиров и лишился работы

Пилот японской авиакомпании лишился работы после того, как сорвал три рейса

Пилот Japan Airlines лишился работы после того, как по его вине произошла 18-часовая задержка рейса. Об этом говорится на портале Aviation A2Z.

Инцидент произошел 28 августа в Международном аэропорту Гонолулу (HNL), Гавайи, когда пилот Boeing 787, который должен был выполнять рейс в Международный аэропорт Тюбу (NGO) в Японии, признался в употреблении алкоголя перед вылетом.

Утром командир воздушного судна взял больничный, так как употреблял алкоголь накануне вечером. В результате авиакомпания столкнулась со значительными сбоями в работе, включая задержки трех рейсов продолжительностью до 18 часов, затронувшие около 630 пассажиров.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии вынесло JAL официальный выговор из-за инцидента. Президент авиакомпании Мицуко Тоттори публично извинилась за случившееся и пообещала ужесточить контроль за состоянием здоровья членов экипажа.

К настоящему времени Japan Airlines объявила об увольнении пилота, допустившего такое нарушение.

Ранее самолет с 334 пассажирами загорелся при взлете, когда пилот перепутал лево и право.