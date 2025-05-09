Самолет с 334 пассажирами загорелся при взлете, когда пилот перепутал лево и право

Пилот перепутал лево и право при вылете из Лондона и случайно поджег самолет

Самолет загорелся в аэропорту Лондона после того, как пилот перепутал правую и левую стороны. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел еще 28 июня прошлого года, однако его причины были обнародованы только сейчас. В тот день самолет British Airways вылетал из лондонского аэропорта Гатвик в Ванкувер, Канада. Во время взлета второй пилот перепутал левую и правую руки и потянул не тот рычаг управления тягой.

В результате тормоза Boeing 777 перегрелись и загорелись, и взлет пришлось срочно прервать на скорости 192 мили в час. Самолет остановился на полосе, пожарные потушили огонь. Никто из 334 пассажиров и 13 членов экипажа не пострадал, однако десятки рейсов были задержаны или отменены.

Во время расследования инцидента пилот, налетавший более 6000 часов, так и не смог объяснить, почему допустил ошибку. Понес ли он какое-либо наказание, не сообщается. Эксперты говорят, что подобные случаи крайне редки, а системы безопасности в самолете сработали штатно.

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