Москвичей пригласили на фестиваль «Москва 2030» в центре «Сколково»

В инновационном центре «Сколково» с 1 августа по 14 сентября проходит форум-фестиваль «Москва 2030», в рамках которого посетители могут научиться кататься на вейкборде или полетать в аэротрубе, сообщает пресс-служба АНО «Комплексное развитие района «Мой район»».

Для посетителей фестиваля проводят мастер-классы по вейкбордингу. За час работы тренажера опытные инструкторы научат желающих кататься на воде на вейкборде в безопасных условиях.

Также в рамках фестиваля желающие могут почувствовать себе в невесомости с помощью аэротрубы. В каждый мастер-класс полета в аэротрубе входит инструктаж и 2 полета по 2 минуты.

«Площадка «Моего района» в «Сколково» — пример того, как инновации помогают формировать комфортную городскую среду для активной жизни», — рассказал заместитель председателя правления, сити-менеджер фонда «Сколково» Руслан Шагалеев.

Посетить фестиваль можно с 12 до 20 часов по будням, а также с 11 до 21 часа в выходные. Всего в рамках фестиваля запланировано 468 часов спортивных мастер-классов.