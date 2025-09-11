Школьник попал в больницу из-за попытки выполнить летние домашние задания за один день

Китайский мальчик заработал деформацию пальцев рук, пытаясь выполнить летнюю домашнюю работу за один день Об этом сообщает South China Morning Post.
В конце августа у 11-летнего мальчика по имени Лянлян из провинции Хунань появились тяжелые симптомы: учащенное дыхание, головокружение, головные боли и онемение конечностей. В тот день он, как сообщается, без перерывов выполнял домашнее задание с 8:00 до 22:00.
К 23:00 тревожные симптомы обострились, и родители немедленно доставили его в больницу. Врачи диагностировали у мальчика респираторное заболевание, которое возникает, когда человек дышит слишком быстро и глубоко, в основном — из-за эмоционального возбуждения.
После того, как Лянляну помогли отрегулировать ритм дыхания с помощью дыхательной маски, его состояние стабилизировалось.
В Центральной больницы Чанши сообщили, что за август в их детское отделение неотложной помощи поступило более 30 подростков с подобными симптомами, что в десять раз больше, чем в другие месяцы.
Чжан Сяофо, заведующий педиатрическим отделением, отметил, что в особо тяжелых случаях это состояние может привести к летальному исходу. Он рекомендовал успокоить пациента с такими симптомами, попросив его подышать в бумажный или пластиковый пакет.
