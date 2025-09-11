На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьник попал в больницу из-за попытки выполнить летние домашние задания за один день

В Китае мальчик работал 14 часов, чтобы выполнить за один день задания на лето
close
Depositphotos

Китайский мальчик заработал деформацию пальцев рук, пытаясь выполнить летнюю домашнюю работу за один день Об этом сообщает South China Morning Post.

В конце августа у 11-летнего мальчика по имени Лянлян из провинции Хунань появились тяжелые симптомы: учащенное дыхание, головокружение, головные боли и онемение конечностей. В тот день он, как сообщается, без перерывов выполнял домашнее задание с 8:00 до 22:00.

К 23:00 тревожные симптомы обострились, и родители немедленно доставили его в больницу. Врачи диагностировали у мальчика респираторное заболевание, которое возникает, когда человек дышит слишком быстро и глубоко, в основном — из-за эмоционального возбуждения.

После того, как Лянляну помогли отрегулировать ритм дыхания с помощью дыхательной маски, его состояние стабилизировалось.

В Центральной больницы Чанши сообщили, что за август в их детское отделение неотложной помощи поступило более 30 подростков с подобными симптомами, что в десять раз больше, чем в другие месяцы.

Чжан Сяофо, заведующий педиатрическим отделением, отметил, что в особо тяжелых случаях это состояние может привести к летальному исходу. Он рекомендовал успокоить пациента с такими симптомами, попросив его подышать в бумажный или пластиковый пакет.

Ранее на Камчатке школьница потеряла сознание на уроке физкультуры.

