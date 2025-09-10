На Камчатке школьница потеряла сознание на уроке физкультуры

На Камчатке девушка не выжила, потеряв сознание на уроке физкультуры

Девушка понадобилась помощь медиков после урока физкультуры в школе на Камчатке, врачи спасти учащуюся не смогли. Об этом сообщает «ЧП Камчатка».

Инцидент произошел в Елизово, на школьном стадионе. По данным Telegram-канала, 14-летняя ученица почувствовала недомогание на занятии. В какой-то момент подросток потеряла сознание.

Заметив это, очевидцы вызвали скорую помощь, специалисты доставили пострадавшую в больницу в отделение реанимации, но она не выжила.

«Министерство здравоохранения Камчатского края пока не комментирует инцидент», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники прокуратуры. Специалисты установят обстоятельства и причины произошедшего. Помимо этого, на контроле у ведомства будет процессуальная проверка, которую проводят следователи.

При наличии оснований прокуроры примут меры реагирования.

