На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке школьница потеряла сознание на уроке физкультуры

На Камчатке девушка не выжила, потеряв сознание на уроке физкультуры
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock

Девушка понадобилась помощь медиков после урока физкультуры в школе на Камчатке, врачи спасти учащуюся не смогли. Об этом сообщает «ЧП Камчатка».

Инцидент произошел в Елизово, на школьном стадионе. По данным Telegram-канала, 14-летняя ученица почувствовала недомогание на занятии. В какой-то момент подросток потеряла сознание.

Заметив это, очевидцы вызвали скорую помощь, специалисты доставили пострадавшую в больницу в отделение реанимации, но она не выжила.

«Министерство здравоохранения Камчатского края пока не комментирует инцидент», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники прокуратуры. Специалисты установят обстоятельства и причины произошедшего. Помимо этого, на контроле у ведомства будет процессуальная проверка, которую проводят следователи.

При наличии оснований прокуроры примут меры реагирования.

Ранее новый министр здравоохранения Швеции упала в обморок в ходе выступления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами