Россиянам назвали фразы мошенников, запускающие режим паники

Мошенники действуют не просто через обман – они заранее продумывают и планируют пошагово свои схемы как психологические атаки. Они знают, на какие точки следует нажать, как манипулировать эмоциями и подавлять критическое мышление, а также используют определенные фразы для запуска у жертвы режима паники, рассказала RT кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

По словам специалиста, аферисты строят свои методы кражи средств на фундаментальных социально-психологических принципах, которые действуют даже на самых бдительных людей. Один из важнейших элементов – это создание эффекта срочности, дефицита времени, поэтому звучат такие фразы, как «нужно сделать это прямо сейчас», «нужно немедленно проверить взломанный счет» и так далее. Подобные фразы как раз запускают режим паники и не дают жертве обдумать свои действия, пояснила психолог. Начинается стресс, способность к рациональному мышлению теряется, запускается инстинкт «бей или беги» — в таком состоянии человек может совершить глупость.

«Мошенник намеренно не дает вам опомниться, посоветоваться с близкими или просто трезво оценить ситуацию, лишая главной защиты — времени на раздумья», — пояснила Шпагина.

Среди других мошеннических фраз она привела в пример такие, как «ваши соседи уже воспользовались этим предложением», «сотни людей перевели деньги» и прочие, направленные на то, чтобы вызвать у жертвы «стадный инстинкт» и на якобы примерах других людей убедить, что предлагаемый вариант – единственно верный.

Также характерно для мошенников постепенное повышение ставок – они начинают с небольших просьб, а затем переходят к требованию перевести все деньги. Например, сначала просят назвать код из смс, потом – скачать приложение, затем – сделать небольшой взнос, а в конечном итоге, когда человек становится сговорчивым, требования вырастают. Говорить при этом преступники могут с мнимым выражением заботы.

«Любое сообщение, требующее немедленных действий с деньгами или персональными данными, должно быть остановлено. Дайте себе команду: «Я подумаю об этом через час», — отметила специалист. — Всегда ищите независимое подтверждение информации».

Она призвала завершать любые разговоры, вызывающие подозрения, и самостоятельно перезванивать на официальные номера, а также взять за правило – никогда и никому не сообщать коды из смс, CVV-код карты или пароль.

До этого эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с «Газетой.Ru» предупредили, что мошенники начали использовать ИИ для обмана игроков в онлайн-играх. Новые инструменты позволяют злоумышленникам массово похищать игровые аккаунты, выводить редкие предметы и организовывать нелегальную торговлю через RMT-сервисы (обмен внутриигровых ценностей на реальные деньги). Причем, в отличие от классического спама, такие обращения выглядят убедительно и вызывают доверие, а особенно уязвимы такой схеме обмана подростки, которые не осознают ценность игровых аккаунтов и предметов.

Ранее в Госдуме предложили учить школьников бороться с мошенниками.