В Белгородской области приостановили работу ТЦ на фоне атаки беспилотников

В Белгороде и Белгородском районе приостановлена работа торговых центров на фоне опасности атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Тяжелая обстановка сейчас в Белгороде и Белгородском районе. Очередная массированная атака беспилотных летательных аппаратов», — заявил он.

По словам Гладкова, необходимо следить за постами в Telegram-канале «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район», потому что там транслируются все необходимые данные о передвижении дронов.

Губернатор добавил, что в качестве мер безопасности было решено не открывать крупные торговые центры. Он добавил, школы продолжили работать в дистанционном формате. Гладков подчеркнул, что детей любого возраста лучше оставлять дома. В случае, если возможности оставить ребенка дома нет, учителя и воспитатели будут готовы их принять в учреждениях и обеспечить безопасность.

10 сентября в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области пострадали двое мирных жителей. По данным Гладкова, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ВСУ ударил по автомобилю. Женщина получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение живота.

Ранее украинские беспилотники атаковали здание правительства Белгородской области.