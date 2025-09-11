На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области приостановили работу ТЦ на фоне атаки беспилотников

Губернатор Гладков: в Белгороде тяжелая обстановка, работа ТЦ приостановлена
true
true
true

В Белгороде и Белгородском районе приостановлена работа торговых центров на фоне опасности атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Тяжелая обстановка сейчас в Белгороде и Белгородском районе. Очередная массированная атака беспилотных летательных аппаратов», — заявил он.

По словам Гладкова, необходимо следить за постами в Telegram-канале «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район», потому что там транслируются все необходимые данные о передвижении дронов.

Губернатор добавил, что в качестве мер безопасности было решено не открывать крупные торговые центры. Он добавил, школы продолжили работать в дистанционном формате. Гладков подчеркнул, что детей любого возраста лучше оставлять дома. В случае, если возможности оставить ребенка дома нет, учителя и воспитатели будут готовы их принять в учреждениях и обеспечить безопасность.

10 сентября в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области пострадали двое мирных жителей. По данным Гладкова, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ВСУ ударил по автомобилю. Женщина получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение живота.

Ранее украинские беспилотники атаковали здание правительства Белгородской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами