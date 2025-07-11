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Сотрудник установил в туалетах больницы скрытые камеры и снял десятки тысяч человек

В США сотрудник больницы тайно снимал пациентов на скрытые камеры в туалетах
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NBC 4

Сотрудника больницы в Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк) обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни. Он установил скрытые камеры в нескольких туалетах учреждения и вел запись. Об этом сообщает New York Post.

Согласно материалам дела, 47-летний Санджай Сьямапрасад с июля 2023 года по апрель 2024 года работал в ночную смену в Центре расстройств сна. Предположительно, уже в первые месяцы после трудоустройства он установил в девяти туалетах клиники камеры, замаскированные под датчики дыма.

Преступник раскрыл себя, когда просматривал одно из видео со скрытой камеры на своем телефоне. На запись обратил внимание его коллега, он же заявил о нарушителе в полицию. После этого мужчину задержали.

Во время обысков у него дома обвиняемый пытался избавиться от улик — выбросил карты памяти с записями с камер в мусорный контейнер у дома, но их нашли.

По предварительным оценкам, Сьямапрасад записал на скрытые устройства более 13 тысяч посетителей учреждения, включая детей.

До этого в Бразилии задержали отчима, который шантажировал падчерицу видео со скрытой камеры в туалете.

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