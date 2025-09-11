На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал о неочевидных причинах ухудшения зрения у детей

Врач Арсютов: осанка может влиять на зрение детей
Shutterstock

Осанка является одной из причин появления проблем со зрением у детей, у пациентов с близорукостью часто обнаруживаются изменения в шейном отделе позвоночника. Об этом kp.ru рассказал руководитель НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова Минздрава России, Заслуженный врач РФ, практикующий офтальмохирург Дмитрий Арсютов.

«В научных исследованиях доказана тесная связь заболеваний глаз с болезнями других органов и систем: костно-мышечной, сердечно-сосудистой, желудочно-кишечного тракта», — отметил специалист.

По его словам, вклад в ухудшение зрения вносят верхних дыхательных путей, например, хронические тонзиллиты (ангины), гормональные нарушения и детское ожирение. Арсютов добавил, что за время учебы зрение у школьников в среднем может ухудшиться в два-три раза, большинство случаев приходится на миопию — близорукость.

Врач-невролог, остеопат Жан Шоломицкий до этого рассказал, что близорукость и проблемы с позвоночником – это одни из самых распространенных заболеваний у современных детей. Они связаны между собой, так как положение позвоночника влияет на кровоснабжение органов зрения. А провоцирует эти недуги неправильное питание – фастфуд и избыток сладкого.

Ранее ученые обратили вспять врожденную слепоту с помощью генной терапии.

