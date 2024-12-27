Врач раскрыл неожиданную причину проблем со зрением и позвоночником у детей

Близорукость и проблемы с позвоночником – это одни из самых распространенных заболеваний у современных детей. Они связаны между собой, так как положение позвоночника влияет на кровоснабжение органов зрения. А провоцирует эти недуги неправильное питание – фастфуд и избыток сладкого, рассказал врач-невролог, остеопат Жан Шоломицкий Общественной Службе Новостей.

В организме человека должно обеспечиваться свободное течение всех жидкостей – лимфы, крови, спинномозговой, так как именно это – залог здоровья органов. Сбой приводит к нарушению работы зрительного центра, находящегося в затылочной части. Его питание, как и самих глаз, происходит за счет позвоночных и внутренних сонных артерий. Если осанка нарушена, человек сутулый, то кивательные мышцы становятся напряженными и затрудняют кровоток, объяснил врач.

Чтобы не запускать этот процесс, он призвал обратить внимание на питание детей, так как именно фастфуд, острая и сладкая пища нарушают осанку в юном возрасте.

«Нарушения осанки у детей и падение зрения больше зависят от питания, чем у взрослых. Детский кишечник еще не сформирован полностью и сильнее реагирует на «вредную» пищу. Например, сладкая газировка и колбасные изделия из-за своего состава способны вымывать кальций из костей», — пояснил Шоломицкий.

Первым шагом решения проблемы является изменение питания, исключение сладостей и фастфуда. Второй шаг – это обязательная физическая активность взамен сидения с гаджетами. Врач посоветовал записать ребенка в спортивную секцию, подчеркнув, что движение стимулирует все обменные процессы и питает напряженные, застоявшиеся участки тела.

Ранее была найдена тревожная связь между питанием фастфудом и развитием депрессии.