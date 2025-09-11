На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала об универсальной позе для сна

Врач Манек: единой оптимальной позы для сна нет
true
true
true
close
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Единой оптимальной позы для сна не существует, заявила BBC Science Focus врач общей практики из Лондона Ниш Манек.

Медик отметила, что сон на левом боку может быть полезен при рефлюксе (перемещение желудочного секрета из пищевода в рот; проявляется как изжога после еды, кислый привкус в горле, затрудненное глотание) или беременности. В первом случае такая поза может иметь значение из-за того, что желудок расположен так, что вероятность попадания кислоты в пищевод снизится. А при беременности сон на левом боку советуют для снижения давления на печень и улучшения притока крови к плоду, хотя на правом боку спать тоже можно.

«Для большинства людей приоритетом должны быть комфорт, поддержка позвоночника и качественный сон — в любом удобном положении», — подчеркнула Манек.

Она добавила, что человек чаще всего просыпается не в той позе, в которой засыпал.

До этого испанский кардиолог Аурелио Рохас рассказал, что горячий душ или ванна за один-два часа до сна могут стимулировать выработку мелатонина и ускорить засыпание. Этот метод часто работает эффективнее, чем физическая активность или строгая диета, часто рекомендуемые при проблемах со сном.

Ранее был назван способ повысить яркость сновидений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами