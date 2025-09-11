Врач рассказала об универсальной позе для сна

Единой оптимальной позы для сна не существует, заявила BBC Science Focus врач общей практики из Лондона Ниш Манек.

Медик отметила, что сон на левом боку может быть полезен при рефлюксе (перемещение желудочного секрета из пищевода в рот; проявляется как изжога после еды, кислый привкус в горле, затрудненное глотание) или беременности. В первом случае такая поза может иметь значение из-за того, что желудок расположен так, что вероятность попадания кислоты в пищевод снизится. А при беременности сон на левом боку советуют для снижения давления на печень и улучшения притока крови к плоду, хотя на правом боку спать тоже можно.

«Для большинства людей приоритетом должны быть комфорт, поддержка позвоночника и качественный сон — в любом удобном положении», — подчеркнула Манек.

Она добавила, что человек чаще всего просыпается не в той позе, в которой засыпал.

До этого испанский кардиолог Аурелио Рохас рассказал, что горячий душ или ванна за один-два часа до сна могут стимулировать выработку мелатонина и ускорить засыпание. Этот метод часто работает эффективнее, чем физическая активность или строгая диета, часто рекомендуемые при проблемах со сном.

Ранее был назван способ повысить яркость сновидений.