В Венгрии открыли нефтяное месторождение

В Венгрии открыли нефтяное месторождение на 1 тыс. баррелей в сутки
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

В Венгрии открыли нефтяное месторождение, которое способно добывать около одной тысячи баррелей в сутки. Об этом заявили в нефтегазовой компании MOL.

В публикации отмечается, что геологоразведку проводили совместно с компанией O&GD. Скважина вблизи города Гальгахевиз обеспечит около 0,5% от общей добычи MOL Group.

Запасы месторождения залегают на глубине около 2,4 километра. Нефть планируют перерабатывать на Дунайском НПЗ в Сазхаломбатте.

По словам управляющего директора MOL Hungary Джорджи Бакса, месторождение может внести значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии, поскольку внутренняя добыча снижает зависимость от импорта.

В августе британская компания British Petroleum (ВР) открыла в Бразилии крупнейшее за 25 лет нефтегазовое месторождение.

Месторождение стало десятым для компании в текущем году. Оно находится в бассейне Сантос в юго-восточной части Бразилии, в 400 километрах от Рио-де-Жанейро, и занимает площадь более 300 квадратных километров.

Ранее в Польше обнаружили одно из крупнейших месторождений углеводородов в Европе.

