В Бразилии открыли масштабное нефтегазовое месторождение

В Бразилии компания BP открыла крупнейшее за 25 лет нефтегазовое месторождение

Британская компания British Petroleum (ВР) открыла в Бразилии крупнейшее за 25 лет нефтегазовое месторождение. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Месторождение стало десятым для компании в текущем году. Оно находится в бассейне Сантос в юго-восточной части Бразилии, в 400 километрах от Рио-де-Жанейро и занимает площадь более 300 квадратных километров.

Специалисты пробурили скважину до глубины 2372 метров, а общая ее глубина составила 5855 метров. Анализы проб из скважины показали повышенный уровень углекислого газа. Компания приступила к лабораторным исследованиям, чтобы изучить свойства пласта и обнаруженные флюиды.

По данным пресс-службы, на фоне открытия нового месторождения акции ВР подорожали на 1,5%.

До этого сообщалось, что в ходе визита президента США Дональда Трампа в ОАЭ Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила о заключении соглашений с рядом американских компаний. Общий объем потенциальных инвестиций оценивается в $60 миллиардов.

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