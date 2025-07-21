В Польше обнаружили одно из крупнейших месторождений углеводородов в Европе

Канадская компания Central European Petroleum (CEP) обнаружила в Балтийском море у побережья польского города Щецин новое месторождение нефти и газа, которое назвала самым большим в Польше и одним из крупнейших в Европе. Об этом сообщает TVP 3.

По оценкам оператора, запасы месторождения достигают 33 млн тонн нефти и 27 млрд кубометров газа, из которых 22 млн тонн и 5 млрд кубометров пригодны для промышленной добычи.

Руководитель CEP Рольф Г. Скаар назвал открытие историческим моментом как для компании, так и для всей польской энергетики. В Варшаве уверены, что после начала добычи Польша сможет укрепить свою энергетическую безопасность и снизить зависимость от импорта углеводородов.

В конце июня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польская нефтеперерабатывающая компания Orlen объявила о прекращении поставок российской нефти в Польшу, Литву и Чехию с 1 июля. Отказ от российской нефти является частью большого плана Польши сделать Европу менее зависимой от Москвы и укрепить энергетическую безопасность стран континента, добавил Туск.

Ранее Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского газа.