Российские зумеры бросились отдыхать в Архангельске и Южной Корее

Молодые (в возрасте от 18 до 27 лет) путешественники в России предпочитают пляжному отдыху экскурсии и исследования городов. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самым популярным направлением для отдыха молодых людей является Архангельск: 23,4% заказов в этом городе приходится на клиентов данного возраста. Забронировать номер в трехзвездочном отеле с высоким рейтингом там можно в среднем за 6000 рублей. На втором месте по популярности среди зумеров оказалась Назрань: на долю города в Ингушетии приходится 22,9% заказов, а жилье там обходится примерно в 5000 рублей в сутки. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с 22,6%; гостиницу в Северной столице бронируют в среднем за 8800 рублей в сутки. Также в топ-5 российских городов, где зумеры отдыхают чаще всего, попали Казань (доля — 22,1%; 9000 рублей в сутки) и Улан-Удэ (21,1%; 6100 рублей в сутки).

Антирейтинг, то есть список российских городов, в которых доля зумеров меньше, возглавляет Бугульма: в отличие от Казани, в этом городе в Татарстане доля заказов среди клиентов от 18 до 27 лет составляет лишь 7,9%; отель там можно забронировать в среднем за 3500 рублей в сутки. Также молодые путешественники довольно редко бывают в Урае (доля 9,7%; стоимость номера 6500 рублей в сутки), Иванове (10,7%; 5800 рублей), Ленске (10,8%; 5900 рублей) и Геленджике (10,9%; 8900 рублей).

Самой популярной зарубежной страной среди зумеров стала Южная Корея: чуть больше четверти заказов, или 25,7%, оформлены путешественниками 18–27 лет. Ночь в отеле там обходится примерно в 10 200 рублей. Почти так же популярна и Киргизия, где на зумеров приходится 25,3% бронирований (средняя стоимость проживания — 12 000 рублей в сутки). Далее с небольшим отрывом следуют Монголия (23,5%) и Иордания (23,1%); отели в этих странах можно найти, соответственно, за 14 000 и 15 400 рублей в сутки. И наконец, многие молодые путешественники проводят свои отпуска в Японии (доля — 22,5%; номер стоит 17 700 рублей в сутки).

А вот пляжный и особенно роскошный отдых у молодых людей не слишком популярен. Возглавляют антитоп Сейшельские острова, где всего 5,7% бронирований приходится на людей в возрасте от 18 до 27 лет. Отель на островах стоит порядка 40 000 рублей в сутки. Попали в пятерку и Маврикий с Мальдивами — их доли составили 8,2 и 9,0%, а на жилье там тратят примерно 36 500 и 42 000 рублей в сутки. Также зумеры редко путешествуют в Бангладеш (7,2%; 8500 рублей за ночь) и Непал (9,1%; 8200 рублей).

