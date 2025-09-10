На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Оптовые цены на красную икру в регионе добычи снизились из-за удачной путины

buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Оптовые цены на красную икру в регионах добычи снизились на 10% за неделю благодаря рекордному улову лососевых в 2025 году. Однако розничные цены в магазинах пока не демонстрируют аналогичного снижения, подсчитали в Центре развития перспективных технологий.

С мая 2025 года для внутреннего рынка было промаркировано более 7,3 тыс. тонн красной икры - на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вылов тихоокеанских лососей достиг 313 тыс. тонн, а к концу путины ожидается около 330 тыс. тонн.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев поясняет, что «в нечетные годы вылов лососей традиционно превышает показатели четных годов». Прогнозируемый объем производства икры в 2025 году составит 21 тыс. тонн, что полностью покроет потребности внутреннего рынка.

Маркировка икры, введенная в мае 2024 года, способствовала выходу из тени 93 ранее неучтенных компаний. Однако, несмотря на рост предложения, розничные цены остаются высокими после 58-процентного подорожания в первом полугодии 2025 года.

По данным исследования NTech, продажи натуральной красной икры упали на 43%, в то время как спрос на более дешевые заменители вырос на 39%. Эксперты предупреждают, что задержка в снижении розничных цен может привести к потере лояльности потребителей.

6 сентября руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что стоимость красной рыбы и икры в России снижается.

Ранее лососевая икра подскочила в цене на 41%.

