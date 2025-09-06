Лососевая икра подскочила в цене на 41%

За последний год стоимость лососевой икры выросла на 41% — с 5 871 до 9 362 рублей за килограмм из-за плохого улова в 2024-м. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

При этом в Приволжском федеральном округе килограмм икры стоит около 8 тыс. рублей , а в Центральном — свыше 10,2 тыс. Влияние на цены оказывает не только текущий объем вылова, но и динамика прошлых лет.

В 2024 году рыболовецкие компании добыли в 3,5 раза меньше горбуши, чем в 2023-м. Чтобы вернуть цены на прежний уровень, улов должен вырасти втрое, но пока он увеличился лишь на 60% (из-за слишком теплой воды). К началу сентября рыбаки добыли 313,5 тыс. тонн рыбы, из них 222,2 тыс. тонн горбуши. К концу сезона уловы могут достичь 445 тыс. тонн, однако этого все еще недостаточно для стабилизации цен.

В августе розничные цены на красную икру в России начали снижаться. Первой подешевела икра горбуши и нерки. Эти виды рыбы являются преобладающими по объему добычи в общем улове тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. Так, доля горбуши в вылове составляет 73%, нерки — 14%. Икра нерки подешевела на 9%, икра горбуши — на 2%, если сравнивать с июльскими показателями.

