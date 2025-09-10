На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Афганистане разбился вертолет с местными чиновниками

Pajhwok: вертолет с афганскими министром и губернатором разбился в провинции Гор
Андрей Соломонов/РИА «Новости»

Вертолет с министром горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятуллой Бадри и губернатором провинции Гор Хаятуллой Мубараком потерпел крушение. Об этом сообщило информационное агентство Pajhwok со ссылкой на пресс-секретаря последнего, Расаса Бадри.

«Вертолет <...> потерпел крушение в районе Налбандан округа Тулак провинции [Гор]. Никто не пострадал», — говорится в материале.

По словам пресс-секретаря губернатора, причиной падения стала техническая неисправность вертолета. Бадри отметил, что министр в компании губернатора планировали посетить свинцовый рудник в округе, в котором произошел инцидент.

В статье также приводятся данные представителя минобороны Афганистана Инаятуллы Хаваризми, который написал в соцсетях о том, что вертолет во время полета врезался в гору.

6 августа в Гане произошло крушение вертолета, на борту которого находился министр обороны страны Эдвард Оман Боама. Вертолет Z-9 направлялся на форум, посвященный добыче полезных ископаемых, но в определенный момент пропал с радаров.

Кроме Боамы на борту вертолета находились министр окружающей среды, науки, технологий и инноваций Ибрагим Муртала Мохаммед, экс-министр продовольствия Самуэль Сарпонг, бывший кандидат в депутаты Самуэль Абоагье, заместитель координатора по национальной безопасности Альхаджи Муниру Мохаммед и три члена экипажа. Никто из них не выжил.

Ранее под Архангельском упал вертолет, в котором находился депутат.

