Экстренные службы подтвердили, что в упавшем под Архангельском вертолете был депутат

Депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин находился на борту частного вертолета Robinson 44, который разбился в окрестностях областного центра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Кроме того, на борту потерпевшего крушение вертолета находился местный бизнесмен Алексей Семенов, проинформировал собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что в Архангельской области пропал вертолет Robinson, на борту находились два человека. Предполагалось, что ими были Сергей Сметанин и Алексей Семенов.

По информации Telegram-канала Mash, экипаж не имел разрешения на полет из села Бычье в деревню Карандашеевская Приморского округа.

Позже стало известно, что пропавший с радаров вертолет упал в болотистой местности между населенными пунктами Бычье и Карандашеевская. Его удалось найти.

СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее возбудили второе уголовное дело после крушения вертолета в Якутии.