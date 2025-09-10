На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Таиланде стая львов напала на смотрителя зоопарка и съела его

Mirror: стая львов съела смотрителя тайского зоопарка
Shutterstock

В Таиланде стая львов напала на смотрителя зоопарка и съела его, пишет Mirror.

По сообщениям очевидцев, мужчина вышел из джипа в открытом вольере — зоне, где посетители обычно наблюдают за хищниками из автомобилей. В этот момент к нему медленно приблизился один из львов и внезапно напал, схватив сотрудника сзади и повалив на землю. Вскоре к нападению присоединились еще три-четыре животных.

«Лев напал, когда смотритель выходил из машины. Сначала мы подумали, что это часть шоу или что животные его знают — казалось, будто они «обнимают» его. Никто не осознал опасности сразу. Люди кричали, сигналили автомобильными гудками — но это не остановило животных», — рассказал очевидец.

Спасательная операция началась лишь спустя несколько минут, когда на место прибыли сотрудники парка с оружием. Львы отступили, но пострадавший уже не подавал признаков жизни.

Смотритель был экстренно доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Представители зоопарка пока официально не прокомментировали инцидент. Власти начали расследование: выясняются обстоятельства, при которых сотрудник оказался вне автомобиля в зоне свободного выгула хищников.

Ранее на видео попал момент нападения тигра на ветеринара во время осмотра.

