На видео попал момент нападения тигра на ветеринара во время осмотра

Daily Мail: в сети появилось видео нападения тигра на ветеринара в Мексике

Тигр в мексиканском зоопарке напал на ветеринара во время планового осмотра, пишет Daily Mail. Инцидент был снят на видео, а кадры с места события разошлись по соцсетям.

Инцидент произошел в зоопарке Camino Real del Tigre в Мазамитле, к западу от Мехико. Когда ветеринар Алехандра Мора осматривала тигра, хищник внезапно напал на нее: схватил за куртку и попытался вонзить клыки в шею.

К счастью, коллега ветеринара вовремя вмешался и оттянул тигра. Позже зоопарк выпустил официальное заявление, подтвердив, что с Алехандрой и животным все в порядке.

Сама женщина объяснила, что тигр был заинтересован ее курткой с камуфляжным рисунком и просто «играл». Она поблагодарила всех за беспокойство и отметила, что действительно не пострадала.

Представитель зоопарка заверил, что безопасность сотрудников и посетителей остается главным приоритетом.

Ранее горный лев напал на четырехлетнего ребенка в парке в США.