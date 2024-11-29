Мигрант избил дочь из-за внешности и сбросил ее с четвертого этажа в Иркутске

В Иркутске иностранец выбросил дочь из окна дочь из-за ее внешнего вида, передает РЕН ТВ.

Как сообщил источник телеканала, 17-летняя дочь разозлила отца своим внешним видом, что именно родителю не понравилось в ее внешности, не уточняется. Во время ссоры с девушкой он схватил ее и выбросил в окно.

Потерпевшая упала на землю с высоты четвертого этажа, ее забрали в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас несовершеннолетняя, получившая черепно-мозговую травму, остается под наблюдением медиков. Ее отец, гражданин Узбекистана, задержан. Полиция проводит проверку.

До этого судимый за разбой россиянин сбросил с балкона сожительницу на глазах у прохожего. Она упала с высоты третьего этажа и выжила, злоумышленника задержали.

Ранее женщина, которую избил и сбросил в овраг муж, выжила и подала на него в суд.