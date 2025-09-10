Поход в лес для двух сборщиков растений закончился уголовным преследованием

В Бурятии два сборщика дикоросов дважды обокрали метеорологическую станцию, когда отправлялись на работу в лес. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской полиции.

Как установили правоохранители, первую кражу мужчины совершили в начале августа текущего года. Они отправились в лес на сбор растений, попали под дождь и попросились на ночлег на станцию в 50 километрах от села Майла Хоринского района. Гости распивали спиртные напитки со сторожем, а когда тот ушел спать, проникли в гараж и похитили два мотоцикла, преобразователь напряжения, гелевый аккумулятор, колесо от автомашины, а также дизельную станцию.

В начале сентября злоумышленники вновь оказались рядом со станцией и хотели там переночевать, но им никто не открыл. Тогда они пробрались туда сами. Со станции преступники ушли не с пустыми руками. Они забрали мотобуксировщик, сани для мотобуксировщика, а также 16 мешков кедровой шишки.

Общий ущерб, нанесенный владельцам станции, составил более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.

