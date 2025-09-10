Во Франции пригрозили «отрезать голову Макрону»

Демонстранты во французском Ренне с плакатом «Стоп расизму» угрожают отрезать голову президенту Франции Эммануэлю Макрону. Видеозапись с протестующими распространяется в социальной сети X.

«Несколько тысяч человек скандируют «Стоп расизму» и «Макрон, мы отрежем тебе голову», — говорится в одной из публикаций.

Тем временем в Париже протестующие перекрывают улицы и жгут костры в рамках массового движения «Заблокируем все» в знак недовольства мерами жесткой экономии, которое было предложено правительством.

СМИ сообщают, что в массовых протестах принимают участие 100 тыс. человек. Причиной недовольства граждан стал законопроект о бюджете страны на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях €43,8 млрд вместо ранее намеченных €40 млрд. Согласно плану правительства, пенсии и социальные выплаты проиндексированы не будут, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны.

8 сентября правительство премьер-министра Франции Франсуа Байру ушло в отставку после того, как депутаты выразили ему недоверие.

Ранее сообщалось, что во Франции собираются инициировать отставку Макрона.