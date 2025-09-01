Во Франции собираются инициировать отставку Макрона

Левая партия «Непокорившаяся Франция» планирует через день после голосования о доверии нынешнему правительству выдвинуть в парламент инициативу об отставке французского президента Эммануэля Макрона. Об этом заявила в соцсети X глава парламентской фракции партии Матильда Пано.

Напомним, голосование о доверии кабмину назначено на понедельник, 8 сентября.

«Восьмого сентября мы заставим [премьер-министра Франции Франсуа] Байру уйти. Девятого сентября мы выдвинем предложение об отрешении от власти президента республики [Эммануэля Макрона]», — говорится в сообщении.

По словам Пано, после победы левой партии на парламентских выборах в 2024 году нынешний президент отказался назначить премьер-министром их кандидата.

До этого журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар заявил, что 80-90% французов хотели бы отставки Макрона, однако с учетом особенностей французской политической системы это почти невозможно.

По его словам, «в такой сверхцентрализованной стране, где все решения принимаются в Париже, избавиться от президента с помощью импичмента почти нереально». Аналитик подчеркнул, что отставка Макрона пошла бы на благо Франции, так как его политика приносит стране ущерб в различных сферах.

Ранее во Франции призвали к чрезвычайным мерам из-за хода Макрона против России.