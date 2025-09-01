На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции собираются инициировать отставку Макрона

Глава левой партии Франции Пано заявила о намерении объявить Макрону импичмент
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Левая партия «Непокорившаяся Франция» планирует через день после голосования о доверии нынешнему правительству выдвинуть в парламент инициативу об отставке французского президента Эммануэля Макрона. Об этом заявила в соцсети X глава парламентской фракции партии Матильда Пано.

Напомним, голосование о доверии кабмину назначено на понедельник, 8 сентября.

«Восьмого сентября мы заставим [премьер-министра Франции Франсуа] Байру уйти. Девятого сентября мы выдвинем предложение об отрешении от власти президента республики [Эммануэля Макрона]», — говорится в сообщении.

По словам Пано, после победы левой партии на парламентских выборах в 2024 году нынешний президент отказался назначить премьер-министром их кандидата.

До этого журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар заявил, что 80-90% французов хотели бы отставки Макрона, однако с учетом особенностей французской политической системы это почти невозможно.

По его словам, «в такой сверхцентрализованной стране, где все решения принимаются в Париже, избавиться от президента с помощью импичмента почти нереально». Аналитик подчеркнул, что отставка Макрона пошла бы на благо Франции, так как его политика приносит стране ущерб в различных сферах.

Ранее во Франции призвали к чрезвычайным мерам из-за хода Макрона против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами