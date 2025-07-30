В Ленобласти пьяный мужчина с арбалетом угрожал соседу, косившему траву

Mash: в Ленобласти мужчина с ножом и арбалетом не давал соседу косить траву

В Гатчинском районе пьяный местный житель с ножом и арбалетом угрожал соседу, который косил траву во дворе дома, и был задержан. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Сусанино, пьяный местный житель был недоволен шумом газонокосилки под окнами. Решив разобраться с нарушителем спокойствия, он взял нож и арбалет и пошел выяснять отношения с соседом.

Вооруженного злоумышленника в трусах заметили местные жители и вызвали правоохранительные органы, дебошира доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Пензе местный житель избил соседа бутылкой за отказ вместе выпить, мужчина попал в больницу. Местный житель распивал спиртные напитки. Увидев своего соседа, он предложил ему присоединиться, но получил отказ. В ответ на это злоумышленник ударил потерпевшего бутылкой по голове, а затем нанес несколько ударов кулаками по лицу. Потерпевшего госпитализировали, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ранее голая россиянка выбежала на балкон и угрожала юноше ножом, а потом надела трусы на голову.