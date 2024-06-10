Недовольный шумом челябинец вышел к соседям с мачете и попал на видео

Жителя Челябинска задержали после того, как он угрожал соседям мачете. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам местных жителей, 63-летнему педагогу техникума не понравился шум во дворе. Очевидцы пытались успокоить его, но это не помогло. На кадрах с места инцидента, опубликованных Telegram-каналом «Новости Челябинска», заметно, что мужчина с оружием стоит рядом с детскими аттракционами, с россиянином разговаривает женщина с ребенком.

Как сообщает 74.ru, правоохранители оперативно прибыли на место. Они задержали мужчину и провели беседу. После этого в отношении дебошира составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

До этого в Приморье мать местной жительницы пожаловалась на то, что бывший возлюбленный преследует ее дочь. По словам россиянки, мужчина преследует девушку, избивает ее и кусает за руки, чтобы она не могла работать.

Позже мужчина напал на любимую, швырнул в нее шкаф со стеклянными дверцами и изрезал руки битым стеклом.

Ранее в Подмосковье арестовали юношу, который из ревности напал на пару с мачете.