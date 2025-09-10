На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске агрессивные собаки напали на девушку и растерзали ее шпица

Жительница Новосибирска пострадала при нападении чужих собак и потеряла шпица
true
true
true

Агрессивные собаки напали на девушку и ее шпица в Новосибирске. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Нападение произошло 29 августа в микрорайоне Марсель. Дворняжка и кане-корсо, принадлежащие местной жительнице, как обычно гуляли без намордников и набросились на девушку, выгуливавшую своего шпица.

По словам свидетелей, а также, судя по записи, хозяйка маленького пса пыталась освободить его, но не смогла спасти питомца и пострадала сама — животные прокусили ей пальцы.

Как сообщается, местные давно жалуются в полицию на хозяйку агрессивных собак, однако участковый бездействует.

Ранее россиянка из ненависти изрезала собаку сожителя и отделалась обязательными работами.

