Россиянка из ненависти изрезала собаку сожителя и отделалась обязательными работами

В Удмуртии женщину приговорили к обязательным работам за расправу над собакой
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Жительницу Удмуртии осудили за жестокое обращение с собакой ее сожителя, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Инцидент произошел в декабре прошлого года на территории СНТ «Ижсталь 1-2» в Завьяловском районе. Беспородная собака, принадлежащая партнеру обвиняемой, жила во дворе садового дома, и 40-летняя женщина решила отомстить ему, изувечив животное.

По версии следствия, обвиняемая нанесла собаке не менее двух ударов ножом в шею и брюшную полость, пес получил тяжелые ранения и не выжил.

Против женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ, она признала вину признала в полном объеме. Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил фигурантку к обязательным работам на срок 120 часов.

Ранее живодеры из Калужской области привязали телят к Nissan и протащили по асфальту.

