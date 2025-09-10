На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ижевске предотвратили убийство сотрудника оборонного предприятия

В Ижевске задержали мужчину, планировавшего убийство сотрудника предприятия ОПК
SGr/Shutterstock/FOTODOM

ФСБ задержала в Ижевске мужчину, который подозревается в подготовке убийства ведущего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы, передает ТАСС.

По данным ФСБ, задержанный был завербован сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины и по его указанию планировал осуществить убийство одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса путем подрыва самодельного взрывного устройства.

У мужчины изъяли средства связи, в которых обнаружена его переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ, заявили в спецслужбе.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого ФСБ задержала в Воронеже мужчину, который подозревается в совершении переводов в криптовалюте на счета ГУР.

Ранее появились кадры задержания иностранца, готовившего теракты на Ставрополье.

