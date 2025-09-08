На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились кадры задержания иностранца, готовившего теракты на Ставрополье

ФСБ показала задержание уроженца Азербайджана, готовившего теракты на Ставрополье
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала кадры задержания гражданина Азербайджана, который планировал совершить теракты в Ставропольском крае по указанию запрещенной украинской организации. Видеокадрами поделился Telegram-канал 112.

Видеозапись показывает, как силовики в рамках операции выходят из микроавтобуса и ловят злоумышленника, кладут на землю и надевают на него наручники. Кроме того, в ходе задержания сотрудники ФСБ уточнили у задержанного, знает ли причину своего задержания.

8 сентября сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Ставропольском крае гражданина Азербайджана за подготовку террористических актов. Отмечалось, что азербайджанец по собственной воле вступил в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию.

По заданию куратора он провел детальную разведку нескольких объектов для совершения диверсионно-террористических актов. В частности, преступник изучал административные здания силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ессентуках и Ставрополе, говорится в сообщении.

Ранее в РФ осудили подростка за участие в деятельности террористической организации.

