Появились кадры задержания иностранца, готовившего теракты на Ставрополье

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала кадры задержания гражданина Азербайджана, который планировал совершить теракты в Ставропольском крае по указанию запрещенной украинской организации. Видеокадрами поделился Telegram-канал 112.

Видеозапись показывает, как силовики в рамках операции выходят из микроавтобуса и ловят злоумышленника, кладут на землю и надевают на него наручники. Кроме того, в ходе задержания сотрудники ФСБ уточнили у задержанного, знает ли причину своего задержания.

8 сентября сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Ставропольском крае гражданина Азербайджана за подготовку террористических актов. Отмечалось, что азербайджанец по собственной воле вступил в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию.

По заданию куратора он провел детальную разведку нескольких объектов для совершения диверсионно-террористических актов. В частности, преступник изучал административные здания силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ессентуках и Ставрополе, говорится в сообщении.

Ранее в РФ осудили подростка за участие в деятельности террористической организации.