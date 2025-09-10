В России хотят полностью запретить движение самокатов около школ и больниц

В России необходимо полностью запретить движение самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) вблизи школ, поликлиник, детсадов и прочих учреждений. С такой инициативой к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения РФ Михаилу Черникову обратился депутат МО Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

В своем обращении депутат подчеркнул, что сегодня самокаты являются одной из основных и опаснейших проблем на российских дорогах и тротуарах. Важно ограничить их движение рядом с детскими учреждениями, включая образовательные и медицинские организации, подчеркнул Ветров.

Более того, автор инициативы призвал вообще запретить размещать парковки СИМ рядом с этими объектами, а также ограничить возможность взять их на прокат в таких местах.

До этого депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минтранспорта Андрею Никитину с призывом полностью запретить прокат электросамокатов в России. Миронов подчеркнул, что лишь полный запрет на прокат электросамокатов позволит устранить опасность, связанную с массовым использованием арендованных устройств неопытными лицами. Ныне существующие ограничения при использовании электросамокатов не дают необходимого эффекта, подчеркнул он.

