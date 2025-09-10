На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России хотят полностью запретить движение самокатов около школ и больниц

Депутат Ветров: нужно запретить движение СИМ вблизи школ и поликлиник
true
true
true
close
Shutterstock

В России необходимо полностью запретить движение самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) вблизи школ, поликлиник, детсадов и прочих учреждений. С такой инициативой к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения РФ Михаилу Черникову обратился депутат МО Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

В своем обращении депутат подчеркнул, что сегодня самокаты являются одной из основных и опаснейших проблем на российских дорогах и тротуарах. Важно ограничить их движение рядом с детскими учреждениями, включая образовательные и медицинские организации, подчеркнул Ветров.

Более того, автор инициативы призвал вообще запретить размещать парковки СИМ рядом с этими объектами, а также ограничить возможность взять их на прокат в таких местах.

До этого депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минтранспорта Андрею Никитину с призывом полностью запретить прокат электросамокатов в России. Миронов подчеркнул, что лишь полный запрет на прокат электросамокатов позволит устранить опасность, связанную с массовым использованием арендованных устройств неопытными лицами. Ныне существующие ограничения при использовании электросамокатов не дают необходимого эффекта, подчеркнул он.

Ранее россиянам назвали самое главное правило безопасной езды на электросамокатах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами