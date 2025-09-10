На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье мать четыре года избивала сына за плохие оценки в школе

В Приморье перед судом предстанет мать, обвиняемая в истязании сына
Depositphotos

Жительница Приморского края предстанет перед судом по обвинению в систематическом истязании 13-летнего сына. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с 2021 по апрель 2025 года женщина регулярно применяла к сыну физическое насилие, причиняя ему физические и нравственные страдания. Причиной жестокости становились низкая успеваемость мальчика в школе.

Когда о происходившем в семье стало известно, мальчика поместили в социальное учреждение, в отношении матери было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, женщине может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого в Омске многодетная мать истязала десятилетнюю дочь. Женщина избивала ребенка, унижала и высказывала угрозы. Когда о происходившем в семье стало известно, детей из семьи изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр. Мать ограничили в правах. В отношении омички было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

Ранее в Ижевске многодетная мать четыре года истязала опекаемую девочку.

