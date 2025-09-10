Генпрокуратура хочет изъять у бывшего мэра Владивостока имущество на 5,3 млрд рублей

Генеральная прокуратура России потребовала изъять у осужденного бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева, членов его семьи и доверенных лиц собственность на сумму 5,3 млрд рублей, а также более 700 млн рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Иск в Ленинский районный суд Владивостока был инициирован генеральным прокурором РФ Игорем Красновым. Ответчиками по нему, кроме экс-мэра, являются 83-летняя мать и племянница Николаева, а также ряд физических и юридических лиц.

Надзорное ведомство считает, что имущество Николаева и связанных с ним лиц имеет коррупционное происхождение и требует изъять в пользу государства пять земельных участков, одно здание, два помещения, акции и доли в восьми коммерческих предприятиях. Общая стоимость этого имущества составляет 5,3 млрд рублей. Кроме того, изъятию подлежат и денежные средства в размере 730, 276 млн рублей.

25 июля стало известно, что суд Владивостока принял решение об изъятии 821 объекта недвижимости Николаева и его родственников.

Ранее с экс-мэра Нижнего Новгорода взыскали более миллиарда рублей.