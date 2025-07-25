Экс-мэр Владивостока и его родные лишатся более 800 объектов недвижимости

Ленинский районный суд Владивостока принял решение об изъятии 821 объекта недвижимости бывшего мэра города Владимира Николаева и его родственников. Об этом сообщили в пресс-службе судов Приморья.

Также сообщается о взыскании денежных средств на сумму свыше 590 млн рублей .

«В целях недопущения извлечения ответчиками прибыли от эксплуатации недвижимости, полученной коррупционным путем, суд по заявлению прокурора обратил вынесенное решение в части обращения в доход Российской Федерации объектов недвижимости к немедленному исполнению», — говорится в заявлении.

Иск об изъятии активов Николаева и его близких Генпрокуратура РФ подавала в рамках контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности.

В числе ответчиков, помимо Николаева, значились его сестра Виктория, другие физические лица, а также ряд компаний во Владивостоке, в том числе ООО «Атлантикс», учредителем которого является экс-мэр. Сообщалось, что учредителем ряда компаний из списка ответчиков является его мать Раиса Николаева.

Николаев находился на посту мэра Владивостока в период с 2004 по 2008 год. В декабре 2007 года он был осужден условно на 4,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий. 19 сентября 2008 года суд отменил назначенное Николаеву условное наказание из-за того, что он перестал отмечаться как условно осужденный, и постановил объявить его в международный розыск.

Ранее суд изъял акции «Южуралзолота» в пользу государства.