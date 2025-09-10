На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о скрытых сборах на популярных безвизовых направлениях

Чаще всего россияне сталкиваются со скрытыми сборами в Малайзии и на Кубе
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Большинство российских туристов (64%) сталкивались со скрытыми сборами лично или через опыт близких. При этом каждый четвертый путешественник (25%) непосредственно оплачивает непредвиденные расходы при пересечении границы, а 6% респондентов попадали в такие ситуации многократно.

Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В ходе исследования выяснилось, что наиболее часто российские туристы сталкиваются с дополнительными платежами в Малайзии (33%), где с 2023 года взимается туристический налог в размере приблизительно $4 за ночь проживания. На втором месте по распространенности находятся ОАЭ (30%), где размер сбора варьируется от $1 до $6 в сутки в зависимости от категории отеля и эмирата.

Значительное число путешественников (25%) отмечают обязательную оплату медицинской страховки по прибытии на Кубу, стоимость которой составляет $30–50. Реже встречаются платежи в Доминикане (6% — туристическая карта за $10) и на Мальдивах (4% — туристический налог $6/сутки). Новые экологические сборы на Бали (3%) пока затрагивают наименьшее количество туристов.

«С точки зрения туриндустрии возник парадокс: риски, создаваемые решениями иностранных правительств, ложатся на российских туроператоров. Компаниям необходимо активно интегрировать информацию о mandatory payments в процесс бронирования — через предупреждения, детализацию затрат и калькуляторы дополнительных сборов. Те, кто проигнорируют этот вызов, столкнутся с ростом недовольства клиентов и репутационными потерями, поскольку в сознании путешественников именно продавец тура несет ответственность за полную стоимость поездки», — поделились в пресс-службе сервиса по поиску и покупке авиа- и ж/д билетов Купибилет.

Ранее россияне рассказали, как планируют туристические поездки.

