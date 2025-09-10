Россиянам назвали самые доступные направления для путешествий в бархатный сезон

Почти половина (42%) россиян на бархатный сезон планируют отправиться в путешествие, еще 39% пока не определились, но рассматривают такую возможность. Это показало исследование Отелло (сервиса бронирования отелей от 2ГИС), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

42% россиян собираются отправиться в путешествие в бархатный сезон (обычно с сентября по первую декаду октября) — 27% находятся в процессе планирования поездки, а 15% уже купили билеты. Еще 39% рассматривают возможность поехать отдохнуть в начале осени, а 19% не планируют отпуск на этот период. Половина респондентов (50%) собираются в путешествие на 4-7 дней, четверть (25%) — на неделю-две, а 21% отправятся в короткую туристическую поездку на 1-3 дня. Более продолжительный отдых в бархатный сезон не пользуется спросом — лишь 3% планируют поездки более чем на две недели.

56% опрошенных поделились, что выбрали для путешествия именно бархатный сезон, так как в это время более комфортная погода и нет сильной жары. Также в качестве ключевых причин россияне выделили меньшее количество людей в туристических локациях (39%) и выгодные цены (36%).

Большинство (82%) россиян в бархатный сезон планируют путешествия внутри страны, 20% — за границей, а 8% на даче. Самым популярным направлением для отпуска ранней осенью стал Краснодарский край — 21% опрошенных отметили, что поедут именно туда. По обезличенным данным Отелло по бронированиям на период с 1 сентября по 12 октября лидирует Москва — на нее приходится 13% всех бронирований на этот период. Также в пятерку лидеров входят Санкт-Петербург, Адлер (Адлерский район, Сочи), Казань и поселок Сириус.

Среди топ-10 наиболее популярных направлений для путешествий в бархатный сезон самая низкая стоимость проживания в Адлере, где средний чек за одну ночь составляет 5160 рублей. Дороже всего проживание обойдется в Сириусе — в среднем 10 189 рублей за ночь. Стоит отметить, что на бархатный сезон стоимость проживания в топ-10 направлениях снизилась в среднем на 4% по сравнению с летним сезоном 2025 года.

В список достаточно популярных у путешественников, но бюджетных направлений входят Иркутск и Барнаул — в этих городах средняя стоимость за ночь в отеле составляет не более 4000 рублей. Также в десятку доступных направлений для отдыха в бархатный сезон вошли Махачкала, Тверь, Томск, Минеральные воды, Красноярск, Уфа, Лазаревское и Владимир — здесь средняя стоимость ночи не превышает 5000 рублей.

