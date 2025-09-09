Мясник-иностранец изнасиловал 15-летнюю школьницу в Петербурге

В Петербурге 28-летний иностранец домогался и изнасиловал 15-летнюю школьницу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Красносельском районе. Предварительно, иностранец, имеющий вид на жительство в России, в конце июля изнасиловал девятиклассницу.

О противоправных действиях правоохранительным органам стало известно от социального педагога школы, которая во время беседы с ученицей выявила факты длительных домогательств по отношению к несовершеннолетней. Подозреваемый работает в Петербурге резчиком мясопродуктов. В его отношении возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого в Петербурге охранник полгода совращал школьника-мигранта у себя дома. Россиянина задержали, вскоре ему изберут меру пресечения.

Ранее челябинец пролез через форточку в квартиру, надругался над девочкой и получил срок.