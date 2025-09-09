На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мясник-иностранец изнасиловал 15-летнюю школьницу в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге мясник-иностранец изнасиловал школьницу
true
true
true
close
Depositphotos

В Петербурге 28-летний иностранец домогался и изнасиловал 15-летнюю школьницу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Красносельском районе. Предварительно, иностранец, имеющий вид на жительство в России, в конце июля изнасиловал девятиклассницу.

О противоправных действиях правоохранительным органам стало известно от социального педагога школы, которая во время беседы с ученицей выявила факты длительных домогательств по отношению к несовершеннолетней. Подозреваемый работает в Петербурге резчиком мясопродуктов. В его отношении возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого в Петербурге охранник полгода совращал школьника-мигранта у себя дома. Россиянина задержали, вскоре ему изберут меру пресечения.

Ранее челябинец пролез через форточку в квартиру, надругался над девочкой и получил срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами