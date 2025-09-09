Челябинец пролез через форточку в квартиру, надругался над девочкой и получил срок

В Челябинской области мужчину осудили за надругательство над девочкой

Суд вынес приговор жителю Челябинской области, который приставал к несовершеннолетней девочке после проникновения в ее дом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина пролез в квартиру через форточку, в помещении он совершил иные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным в проникновении в жилье и надругательстве. Фигуранта приговорили к 13 годам лишения свободы, их он проведет в колонии строгого режима.

До этого в США поймали мужчину, который обратился к «женщине» с просьбой купить у нее дочь и изнасиловать. Во время переписки с офицером, представившимся матерью пятилетнего ребенка, американец рассказал о своих намерениях.

Позже в его телефоне нашли сообщения с более подробными «планами» и разными сценариями на времяпровождение с ребенком.

Ранее в Петербурге охранник полгода совращал школьника у себя дома.