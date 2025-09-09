На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США 13-летний подросток поймал рекордного палтуса

Fox News: 13-летний подросток поймал в Атлантике палтуса весом 80 кг
true
true
true
close
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Джексон Денио из США поймал в Атлантическом океане гигантского палтуса весом около 80 кг. Рыба оказалась тяжелее его самого и, возможно, станет новым мировым рекордом в юниорской категории, пишет Fox News.

Юный рыбак отправился на ночную глубоководную рыбалку у побережья Новой Англии вместе с тремя десятками других человек. Подросток признается, что в тот момент, когда рыба попалась на крючок, его эмоции просто зашкаливали.

«Честно говоря, я закричал. Даже не понял, что происходит, я был слишком взволнован», — вспоминает он.

Изначально 13-летний подросток хотел поймать акулу и опустил в воду крючок с наживкой из минтая. Но вскоре леска резко натянулась вертикально вниз — признак того, что на другом конце не акула, а именно палтус.

«С акулой удочка идёт в сторону, а здесь она тянулась прямо вниз», — объяснил Джексон.

Денио боролся с добычей около получаса, не позволяя никому помочь ему. Когда, наконец, рыба оказалась на палубе, вся команда взорвалась аплодисментами.

Палтуса официально взвесили, сфотографировали и разделали. Семья Денио намерена подать заявку в Международную ассоциацию промысловых рыб для регистрации рекорда. По предварительным оценкам, улов подростка на девять кг тяжелее текущего юниорского мирового рекорда.

Ранее американец поймал «самую уродливую» рыбу и установил рекорд штата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами